2021/06/28 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي العراقي، في بيان، الاثنين، مقتل عدد من مقاتليه في ضربات نفذتها الولايات المتحدة، قائلا إنها "استهدفت مقرات اللواء الـ14" على الحدود العراقية السورية.

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