رونالدو يعزز “رقمه السلبي” في البطولات الكبرى

2021/06/28 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني عزز كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، رقمه السلبي مع منتخب بلاده في البطولات الكبرى، فيما يتعلق بالضربات الثابتة.وسدد رونالدو ضربتين حرتين خلال مباراة فريقه أمام بلجيكا، الأحد، في الدور ثمن […]

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