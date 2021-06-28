2021/06/28 | 11:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

675 مشاهدة

نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاثنين.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (28 حزيران 2021)، فقد سجل الدولار ما يلي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,100

--------------------------

في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 146,750

بيع 147,500

---------------------------

وكانت اسعار الصرف ليوم امس الاحد:

بغداد - بورصة الكفاح

147,400

----------------------------

في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 147,000

بيع 148,000

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسجل هذه المستويات في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يسجل هذه المستويات في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).