اتحاد الموي تاي يوقع مذكرة تعاون مع نظيره التركي

2021/06/28 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار كشف الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، عن توقيع مذكرة تعاون رياضي مع نظيره التركي لتبادل الخبرات في ما يخص اللعبة، اضافة الى إقامة معسكرات تدريبية ودورات تحكيمة. وقال رئيس اتحاد اللعبة مصطفى جبارعلك ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع )، اليوم الاثنين، إن " اتحاد اللعبة عقد اجتماعاً مع الاتحاد التركي بحضور رئيس لجنة الاحتراف رياض حمزة، وتم الاتفاق على عقد اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات واقامة معسكرات متبادلة ودورات تحكيمية وتدريبيبة " مشيراً الى أن " الاتحاد التركي يمتلك قاعات رياضية خاصة باللعبة ولاعبين كبار على مستوى العالم".وتابع علك ان" الاتحاد العراقي طرح على الاتحاد التركي فكرة اقامة نشاطات متبادلة للارتقاء بواقع اللعبة والاطلاع على اخر تطوراتها ، وقد لاقت قبولاً ثم تحول الى اتفاق من قبل الجانب التركي وسيتم خلال الايام المقبلة رسم الخطوط الاساسية لهذا الاتفاق" . وأضاف علك أن " الاتحادات الرياضية تعاني من عدم صرف الميزانية الخاصة بها ولاسباب مجهولة وهذا الموضوع يؤثر في الرياضة بصورة كبيرة ".موكداً أن " اتحاد اللعبة لديه جملة من النشاطات ولكن ازمة المال تقف حائلا امام اقامة هذه النشاطات".

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