العراق.. إحباط عملية استهداف أبراج لنقل الطاقة وخلية الإعلام تنشر صور المتفجرات

2021/06/28 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُحبطت الاثنين عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في محافظة ديالى (شرقي بغداد)، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

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