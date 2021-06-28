عالية نصيف تصف قيام هيئة النزاهة باستقدام مسؤولين على خلفيَّة قضية الميتسوبيشي بأنه خطوة نحو تحقيق العدالة

2021/06/28 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المكتب الإعلامي للنائبة عالية

نصيف قيام هيئة النزاهة باستقدام

مسؤولين في وزارة الداخلية على خلفيَّة

التحقيق بملحق عقد شراء سيارات

الميتسوبيشي بأنه " خطوة مهمة نحو تحقيق

العدالة رغم مرور مدة طويلة

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