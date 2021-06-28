البرتغال تودع كأس أمم اوروبا برقم قياسي سلبي

2021/06/28 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل منتخب البرتغال في مواصلة حملة

الدفاع عن لقب بطل كأس أمم أوروبا لكرة

القدم، عقب خسارته أمام نظيره البلجيكي

(0-1) في اللقاء الذي جمعهما الأحد، في

الدور ثمن النهائي للبطولة.

وخرجت البرتغال من منافسا

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