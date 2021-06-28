كمين يطيح بمزورين للعملة في بغداد

2021/06/28 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على اثنين من المتهمين بالمتاجرة في العملة المزورة وبيعها بالعاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة والتحري لعصابة تتاجر بالعملة المزورة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، نفذت قوة من اللواء بالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عملية امنية تمت من خلال نصب كمائن ومتابعة وتحري، أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد".

وأضافت، ان "المتهمين ضبط بحوزتهما مبلغ (500) ألف دينار عراقي مزور بنية بيعه ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرة الى "ضبط مسدسين ومخزني مسدس".وأشارت القيادة الى، ان "المتهمين تم تسليمهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

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