منطقة وعرة.. الاستخبارات تحبط عملية استهداف لأبراج طاقة في ديالى

2021/06/28 | 11:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، إحباط عملية تفجير أبراج لتقل الطاقة المكهربائية في محافظة ديالى.وقالت الخلية في بيان، إنه “تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية/من ابطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقه الكهربائية كانت معده للتفجير من قبل عصابات داعش الإرهابية”.وأضافت، أن “المنطقة وعرة وغير ممسوكة من قبل […]

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