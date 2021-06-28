قراءة في معادلة الديمقراطية و الإنتخابات - عبدالسلام حمدي

2021/06/28 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالسلام_حمدي قراءة في معادلة الديمقراطية والانتخاباتبول فاليري : " إن السياسة هي فنّ منع الناس من الانخراط في ما يعنيهم" "هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية إنهم مجرّد جماعة تقدّس الإنتخابات..."تتواتر تسريبات فضائح أعضاء البرلمان، كما لا يمرّ يوم دون الوقوف على فساد هذا النائب أو ذاك و ثبوت هذه الجريمة المرتكبة من أحد "ممثلي الشعب بالمجلس النيابي و تمسكه بحصانته الحامية له من التتبع و العقاب و إن قا ......





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