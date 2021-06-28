2021/06/28 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدر تحالف الفتح، اليوم الاثنين، بيانا حول استهداف قوات الحشد الشعبي، قرب الحدود العراقية – السورية.وذكر بيان للتحالف، تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “بمزيد من الحزن والاسى نودع اليوم كوكبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يصدر بيانا حول استهداف قوات الحشد قرب الحدود السورية ويطالب بالتحقيق المركز الخبري الوطني.

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