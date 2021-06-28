السليمانية.. اعتقال عصابة لسرقة الآثار

2021/06/28 | 12:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الآسايش في السليمانية من اعتقال عصابة لسرقة الآثار كما ضبطت كتابين قديمين.

وذكرت مديرية آسايش السليمانية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه ضمن اطار جهودها لمنع الاتجار بجميع انواع الآثار، تمكنت قوات الآسايش من اعتقال عصابة لسرقة الآثار كما ضبطت بحوزتها كتابين تاريخيين قديمين.

واضافت: ان القوات وبعد جميع معلومات دقيقة تمكنت من اعتقال عصابة من 5 افراد، مشيرة الى الى ان القوات ضبطت كتابين ثمينين، مكتوبة بماء الذهب.

واكدت ان العصابة قامت بتهريب الكتابين من جنوب العراق الى مدينة السليمانية وكانت بصدد تهريبهما الى خارج اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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