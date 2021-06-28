واشنطن تعلق على زيارة الرئيس المصري والعاهل الاردني الى العاصمة بغداد

2021/06/28 | 12:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، فيه بزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان اطلع عليه NRT عربية (28 حزيران 2021): "ترحب الولايات المتحدة بالزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مصر وملك الأردن إلى بغداد اليوم".

وأضاف: "تعد هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية بين مصر والعراق والأردن، ودفع الاستقرار الإقليمي".

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