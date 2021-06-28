الفتح يطالب الكاظمي بفتح تحقيق بالاستهداف الامريكي للحشد الشعبي في القائم

2021/06/28 | 12:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب تحالف الفتح، اليوم الاثنين، من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فتح تحقيق بقضية استهداف الحشد الشعبي في القائم ليلة أمس.وقال التحالف في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “بمزيد من الحزن والاسى نودع اليوم كوكبة جديدة من ابنائنا الغيارى في الحشد الشعبي المرابطين على الحدود ((منطقة القائم)) دفاعاً […]

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