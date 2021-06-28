ألمانيا.. جريحان بعملية طعن شرق البلاد

2021/06/28 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في ألمانيا الألمانية إنها تبحث مستعينة بطائرة هليكوبتر عن رجل طعن اثنين من المارة في مدينة إرفورت بشرق البلاد صباح اليوم الاثنين.

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