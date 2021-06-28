رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل السفير البريطاني بمناسبة انتهاء مهام عمله

2021/06/28 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى

القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم

الاثنين 28 /6 /2021 السفير البريطاني في

العراق ستيفن هيكي بمناسبة انتهاء عمله.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الأعلى أن "الطرفي

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