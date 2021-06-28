زياد خلف: الورقة البيضاء شخصت بوضوح غير مسبوق جذور المشاكل الهيكلية في الإقتصاد العراقي

2021/06/28 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، إن الورقة البيضاء شخصت وبوضوح غير مسبوق جذور المشاكل الهيكلية في الإقتصاد العراقي، وأقرت أن أهم هذة المشاكل هو توسيع دور الدولة في إدارة الإقتصاد العراقي.

وأضاف خلف في كلمة له على هامش مشاركته في مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي نظمته مؤسسة "فرونتير اكستشينج" الدولية إن "موضوع اعادة اعمار العراق بدء التخطيط له بعد انتهاء الحرب مباشرة حيث عقد أول اجتماع تحضيري في نيويورك حددت خلاله الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجانب العراقي القطاعات الرئيسية المعنية بإعادة الإعمار، منها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والكهرباء".

واوضح أن الورقة البيضاء بجزئيها الاول والثاني هي جزء من الاصلاح الاقتصادي الشامل والاخيرة مدعومة من قبل مجموعة الإتصال الدولية للعراق IECG والتي تضم مجموعة الدول السبع G7 والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

ولفت خلف الى انه "سيكون لهذة المجموعة الدولية دوراً مباشرا في حوكمة مؤسسية هذة الورقة البيضاء وتنفيذ مشاريعها الإستراتيجية ال 64".

وأضاف: "بحسب التقديرات الصادرة عن التقرير المشترك للبنك الدولي والامم المتحدة وعدد من الخبراء العراقيين المستقلين ، يحتاج العراق بين 88 و100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وبرأينا ممثلين جزء من الاقتصاد الوطني، ايا كانت التكلفة نحن قادرون على تحملها، لاننا نمتلك امكانات هائلة من موارد مالية ومادية وبشرية ولكننا اخفقنا في استثمار او استغلال هذه الامكانيات بشكل صحيح.



نحن نؤمن ان العراق قادر على تمويل التنمية اذا ما توفرت الادارة الواعية للاقتصاد".

وأكد أن "مسوؤلية اعادة بناء الدولة هي مسؤولية كل من القطاع العام والخاص، ويهمّني هنا أن أتناول الجانب المصرفي ودوره في عملية إعادة إعمار العراق، فكما تعلمون فإن القطاع المصرفي العراقي يشكل دائماً إحدى الرافعات الأساسية لمساندة الاقتصاد العراقي، وأتوجّه هنا بتحية خاصة إلى البنك المركزي العراقي لمعالي المحافظ مصطفى غالب، ولكل القيادات المصرفية العراقية، الذين واجهوا بكل كفاءة التحديات المحلية، وساهموا بتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".

واستدرك "إسمحوا لي أن أشير إلى مصرف التنمية الدولي الذي كان له مساهمة فاعلة وإيجابية في عملية إعادة إعمار العراق عبر تمويل مجموعة واسعة من المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أن حجم التمويل الإئتماني النقدي وغير النقدي الذي قدمة القطاع المصرفي العراقي الحكومي والخاص للمشاريع الكبرى والشركات و إلى قطاع الإسكان والشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تجاوز 30 مليار دولار كانت حصة المصارف الخاصة منها بحدود 28% ، ولقد كان لنا في مصرف التنمية الدولي دوراً فاعلاً في عمليات التمويل هذه، فلعب دوراً بارزاً في إطلاق مبادئ الشمول المالي لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة والعمل على تحويل العراق إلى دولة أقل إعتماداً على النقد والتحول إلى عمليات الدفع الإلكتروني ، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة أداء القطاع المصرفي، وفي تحقيق السياسة النقدية الأمثل في العراق".

واكد أن "رعايتنا لهذا المؤتمر، تؤكّد إهتمامنا بعملية إعادة إعمار العراق وإستشعاراً منا بمسؤوليتنا وواجبنا الوطني في هذا الإطار، حيث حرصنا على الإستمرار بالإستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية وتطبيق أفضل تقنيات الصناعة المصرفية المتاحة، وتقديم أحدث الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد والشركات بجودة عالية وبشكل واسع. ولم يقتصر اهتمامنا فقط على الجانب المصرفي بل كانت لدينا رؤية استراتيجية مستقبلية واسعة حيث عملنا على تاسيس مجموعة مؤسسات مختلفة كالتأمين والمقاولات والصناعة والاستثمار والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات".

وأكمل "من باب المسؤولية الوطنية اتوجه لكافة رجال الاعمال العراقيين المتميزيين في الداخل والخارج للمشاركة في تنمية القطاع الخاص لتمكينه من تولي دورا مهما في مسؤولية اعادة الاعمار ولعب دور اكبر على الساحة الاقتصادية وتوريد المستلزمات الضرورية لكل ما يحتاجه البلد ، لنعكس القدرة الحقيقية الكامنة في المجتمع العراقي و استقطاب القدرات الوطنية المهاجرة لاعادة بناء البلاد".

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