2021/06/28 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحكام بالسجن لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة الخطف والمساومة في ميسان المركز الخبري الوطني.

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