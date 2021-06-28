جنايات ميسان تصدر حكماً ’صارما’ ضد مدانين اثنين بجرائم خطف ومساومة

2021/06/28 | 12:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، الاثنين، سبعة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل حكم على مدانين اثنين بجرائم خطف ومساومة في المحافظة.

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وذكر بيان صار عن مجلس القضاء الأعلى تلقى "ناس" نسخة منه، (28 حزيران 2021)، أن "المدان الأول صدرت بحقه أربعة احكام بالسجن لمدة 15 سنة لكل حكم أي ما مجموعه ستون سنة"، لافتا إلى أن "المدان الثاني صدرت بحقه ثلاثة احكام بالسجن لمدة 15 سنة لكل حكم أي ما مجموعة خمسة وأربعين سنة".

وأضاف أن"المدانين تم الحكم عليهم وفقا لاحكام المادة الرابعة بدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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