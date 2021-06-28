2021/06/28 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، سبب تراجع التجهيز في ساعات الطاقة الكهربائية بالمحافظات الجنوبية وواسط وبغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني” إن “التراجع بساعات تجهيز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف اسباب قلة تجهيز الطاقة المركز الخبري الوطني.

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