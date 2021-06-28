العراق أمام أطول موجة حر.. درجات الحرارة قد تصل لـ65 درجة في حالة معينة

2021/06/28 | 12:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقع المتنبئ الجوي أحمد التميمي، اليوم الاثنين، أطول موجة حر تمر على البلاد خلال هذا الصيف، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 65 درجة مئوية تحت الشمس.

وقال التميمي، إن البلاد أمام اطول موجة حر خلال فصل الصيف الحالي، قد تستمر الى نهاية الثلث الاول من تموز المقبل بدرجات فوق المعدل العام”.

وأضاف أن “هناك احتمالية تسجيل درجات تحت الظل تصل الى 54 درجة مئوية في جنوب البلاد وبحدود 65 درجة تحت اشعة الشمس المباشرة”، مشيراً إلى أن “رياح البوارح قد تعاود نشاطها بعد منتصف هذا الاسبوع ومطلع الاسبوع القادم ولكن بحدة أقل”.

وبيّن أن “الرياح الجنوبية الشرقية تنشط على فترات في جنوب البلاد وتسبب بدفع الرطوبة لمناطق البصرة وميسان الثلاثاء المقبل”، في حين لفت إلى أن “يومي الاربعاء والخميس المقبلين سيشهدان ارتفاع درجات الحرارة بين 48 – 52 درجة في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط اضافة للعاصمة بغداد وديالى”.

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