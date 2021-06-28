2021/06/28 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي على ضرورة تحقيق ثلاثة أمور مهمة لمواجهة وإنهاء الهجمات المستهدفة لأمن العراق.

هيكي قال في تعليق على الهجوم الأخير الذي استهدف مدينة أربيل، ان على الحكومة العراقية والقوات الأمنية العمل بشكل فعلي على الأرض واتباع خطوات فعليّة لإيقاف الهجمات، وان تعمل بالتعاون مع القيادات السياسية في السلطة العملية بشكل سريع وتشكيل هيئة خاصة لمحاكمة المتورطين بتلك الهجمات ومعاقبتهم، فضلاً عن كفّ دول جوار العراق وفي مقدمتها ايران عن دعم ومساندة الفصائل المنفذة للهجمات.

وأكد السفير البريطاني ان العراق لن يتجه نحو الاستقرار والرفاه، في ظل بقاء المجموعات المسلحة خارجة على القانون وعن سيطرة الدولة، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بقدرة القوات الأمنية العراقية بالسيطرة على الأوضاع والقضاء على المجموعات الخارجة على القانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستيفن هيكي: العراق لن يشهد استقرارا مع بقاء المجموعات المسلحة الخارجة على القانون) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستيفن هيكي: العراق لن يشهد استقرارا مع بقاء المجموعات المسلحة الخارجة على القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).