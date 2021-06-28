الخارجية الإيرانية: إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة واشنطن

2021/06/28 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على قصف مواقع في سوريا والعراق، من قبل القوات الأميركية، ووجهت نصيحة الى الإدارة الاميركية الجديدة بتغيير مسارها.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال إن إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية، مشددا على أن الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ، وأن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها بحسب تعبيره.

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