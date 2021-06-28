2021/06/28 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة العراق..انطلاق اعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي في روما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاركة العراق..



انطلاق اعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي في روما المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة العراق.. انطلاق اعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي في روما) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة العراق.. انطلاق اعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي في روما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).