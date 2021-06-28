حلبجة تستذكر ضحايا القصف الكيمياوي على سردشت

2021/06/28 | 12:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت جماهير مدينة حلبجة الشهيدة، الذكرى الـ 34 لقصف منطقة سردشت بالاسلحة الكيمياوية المحرمة من خلال مراسيم نظمتها جمعية ضحايا القصف الكيمياوي على حلبجة وشبكة منظمات بالتنسيق مع ادارة نصب شهداء حلبجة.

وقال كامران مصطفى المدير العام لشؤون الشهداء والمؤنفلين: باسم ادارة حلبجة نستذكر هذه الذكرى الاليمة، واصفا الجريمة بانها ضد الانسانية.

من جانبه سلط لقمان عبدالقادر رئيس جمعية ضحايا ضحايا القصف الكيمياوي على حلبجة، الضوء على جريمة قصف طائرات النظام المباد وسط صمت دولي، منطقة سردشت، لافتا الى ان الموقف الدولي مهد لقصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية المحرمة.

PUKmedia ترجمة

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