حلبجة تستذكر ضحايا القصف الكيمياوي على سردشت

وقال كامران مصطفى المدير العام لشؤون الشهداء والمؤنفلين: باسم ادارة حلبجة نستذكر هذه الذكرى الاليمة، واصفا الجريمة بانها ضد الانسانية.
من جانبه سلط لقمان عبدالقادر رئيس جمعية ضحايا ضحايا القصف الكيمياوي على حلبجة، الضوء على جريمة قصف طائرات النظام المباد وسط صمت دولي، منطقة سردشت، لافتا الى ان الموقف الدولي مهد لقصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية المحرمة.
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