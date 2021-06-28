متنبئ يحدد انتهاء 'الاجواء المرهقة' في العراق وسط تجاوز الحرارة درجة الغليان

2021/06/28 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير حالة الطقس، الاثنين، الى استمرار ارتفاع درجات الحرارة متجاوزة درجة الغليان "50°م " في جنوب البلاد خلال الاسبوع الحالي.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطيه في منشور له عبر فيسبوك تابعه NRT عربية، (28 حزيران 2021)، "استمرار الحرارة بالارتفاع طوال الاسبوع لتتجاوز الـ 50 مئوية بقليل في بعض مدن الجنوب والفرات الاوسط خلال اليومين القادمين".

واضاف عطية، أن "صورة القمر الاصطناعي توضح تواجد غطاء سحابي متوسط الارتفاع في اجواء مدن الجنوب (البصرة وميسان وذي قار) واجزاء من بادية الجنوب، مصاحبة لاجواء مرهقة رطبة شديدة الحرارة".

وتوقع، أن "تخف الرطوبة والاجواء المرهقة مساء الخميس وتنتهي الجمعة باستقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي حسب التنبؤات الاولية".

وتظهر الخارطة درجات الحرارة المتوقعة ظهر اليوم في الظل:

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