الناطق باسم القائد العام يدين الهجوم الأميركي قرب الحدود العراقية – السورية

2021/06/28 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الاثنين، الهجوم الأميركي الذي استهدف فصائل مسلحة قرب الحدود العراقية – السورية.وذكر رسول في بيان، “ندين الهجوم الجوي الاميركي الذي استهدف ليلة امس موقعاً على الحدود العراقية السورية وبما يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية وللامن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية”.[…]

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