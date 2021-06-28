انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدوليّ في روما

2021/06/28 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن انطلاق اعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على عصابات داعش الارهابية في روما.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدوليّ للقضاء على عصابات داعش الإرهابيّة في روما انطلقت بمُشاركة وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

واضاف ان "الاجتماع سيبحث الجُهُود الدوليّة في مجال مُكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار".

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن الوزير فؤاد حسين وصل الى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي.

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