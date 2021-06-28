2021/06/28 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ادان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الاثنين، الهجوم الأميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية – السورية. وذكر رسول في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدانة عراقية رسمية للقصف الأمريكي قرب الحدود العراقية المركز الخبري الوطني.

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