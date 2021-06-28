الكاظمي يدين القصف الأمريكي على الحشد الشعبي ويعتبره

2021/06/28 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان القائد العام للقوات المسلحة

العراقية، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي،

اليوم الاثنين، القصف الأمريكي الذي

طال الحشد الشعبي الليلة الماضية.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم

الكاظمي في بيان صحفي: "ندين

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