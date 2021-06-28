صحة النجف توضح لـ NRT ما قصده مديرها بجملة 'اخسف بي الكاع الي ياخذ رشوة' (فيديو)

2021/06/28 | 13:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علقت دائرة صحة النجف، الاثنين، على مسألة الرشاوى التي تتفشى في بعض مستشفيات المحافظة، مبينة ان الظاهرة بدأت تأخذ منحى اخر من خلال اجبار المواطنين على دفع "الاكرامية".

وذكر مدير اعلام الدائرة سالم نعمة في تصريح لـ NRT عربية، (28 حزيران 2021)، ان "الكلام الذي اشار به مدير عام الصحة رضوان الكندي يوم أمس، كان المدير في معايشة ميدانية في مستشفى الزهراء التعليمي لكثرة الأقاويل التي بدأت تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تنتشر".

واضاف نعمة، ان "المعلومات التي وصلت تتحدث عن تلقي الرشوة وهذه الظاهرة باتت مؤذية"، قائلا: "عند وصول المدير العام عند صالة الولادة في مستشفى الزهراء تحدث بالحرف الواحد (لي يوصلي خبر انه قابلة ممرضة ماخذه فلوس يعني اخسف بيها الگاع)".

وفي وقت سابق، اجرى مدير عام صحة النجف رضوان الكندي اجرى جولة تفتيشية داخل اروقة مستشفى الزهراء التعليمي، محذرا الموظفين من تعاطي الرشوة.

N.A

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