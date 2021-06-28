2021/06/28 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدينار امام الدولار

الامريكي، اليوم الاثنين، (28 حزيران 2021)

في الاسواق المحلية بمحافظة كربلاء.

للحصول على آخر الاخبار تابعونا على

تليغرام [https://t.me/non14news]

وقال مراسل وكال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يواصل الانخفاض امام الدينار العراقي في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يواصل الانخفاض امام الدينار العراقي في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).