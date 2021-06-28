2021/06/28 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والإسكان

والبلديات العامة، الاثنين، عن انجاز

مشروع بناية المنتجات النفطية في

محافظة كربلاء المقدسة، عبر شركة

الرشيد العامة احدى تشكيلات الوزارة

لصالح وزارة النفط / شركة المنتجات

ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وزارة الاعمار تعلن انجاز مشروع بناية المنتجات النفطية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وزارة الاعمار تعلن انجاز مشروع بناية المنتجات النفطية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).