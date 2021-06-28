هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن الاعتداء الأميركي على قواتها غربي الأنبار وتكشف عدد الشهداء

2021/06/28 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت هيئة الحشد الشعبي القصف

الامريكي الذي استهدف ثلاث نقاط مرابطة

لقواته وهي (اللواءان 14 و46) بمسافة 13 كم

داخل الحدود العراقية في قضاء القائم

غربي محافظة الانبار مؤكدا استشهاد 4 من

عناصره

وبحسب

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