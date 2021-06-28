محكمة جنايات ميسان تحكم بسجن مدانين بالخطف مدة 105 سنوات

2021/06/28 | 13:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، أحكاماً مختلفة بالسجن يصل مجموعهما 105 سنة، لشخصين أديناً بالخطف والمساومة.وقال إعلام القضاء في بيان، إن “محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الأولى أصدرت سبعة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل حكم على مدانين اثنين لقيامهم بجرائم خطف ومساومة في المحافظة”.وأضاف أن “المدان الأول صدرت بحقه […]

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