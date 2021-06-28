اصابة 3 مقاتلين في الجيش العراقي بتفجير عبوة غربي نينوى

2021/06/28 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باصابة 3 مقاتلين في الجيش العراقي بتفجير عبوة ناسفة غربي محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة استهدفت عجلات عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن قضاء البعاج في محافظة نينوى".واضاف ان "التفجير اسفر عن اصابة ثلاثة مقاتلين بجروح مختلفة".

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