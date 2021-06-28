2021/06/28 | 13:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقابي: أزمة الماء في العاصمة وأطرافها سببها صراع على المناصب والفوائد داخل أمانة بغداد

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الاثنين، ان أزمة الماء في العاصمة وأطرافها سببها صراع على المناصب والفوائد داخل أمانة بغداد.

وقال العقابي في بيان صحافي، انه "تشهد العاصمة بغداد منذ عدة أسابيع أزمة حادة في ضخ الماء للمناطق ولا سيما مناطق الأطراف في الحسينية والنهروان والمعامل وغيرها ، وتتزامن هذه الأزمة المفتعلة مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية وارتفاع الأسعار، ما جعل المواطن البغدادي يعيش في جحيم مستعر".

وبين ان "أزمة الماء في العاصمة تقف خلفها صراعات بين أقطاب ومسؤولين كبار في أمانة بغداد من المسؤولين عن إدارة ملف المياه ، وجوهر هذه الصراعات يكمن في التنازع على بعض المناصب داخل الأمانة والطمع بالمال الحرام الذي يسعى له البعض من خلال المشاريع والمشتريات المتعلقة بهذا الملف".

وأضاف ان "تحويل ملف مهم وحيوي واساسي يلامس حياة المواطنين كملف المياه إلى مادة للصراع السياسي والاقتصادي بين الأحزاب كارثة كبرى والأنكى منها وقوف رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي الأول وصاحب السلطة الأعلى متفرجاً امام هذه المهزلة الكبرى وعدم اتخاذ اي خطوات جادة لوقفها ومحاسبة المقصرين وعزل الفاسدين والمفسدين ودفع ضررهم".

وختم النائب عن كتلة النهج الوطني بيانه ان "الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة جدا وحاسمة وإنقاذ العاصمة وأطرافها من العطش الذي تعيشه ومحاسبة هؤلاء المتنفذين الفاسدين واحالتهم للقضاء".

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