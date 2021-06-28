بيان من الحشد الشعبي حول القصف الأميركي على الحدود العراقية

2021/06/28 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، بياناً، بشأن استهداف مرابطة تابعة لقوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.وقالت الهيئة في بيان، إنه “في الساعة الثانية من فجر اليوم الاثنين 28 حزيران 2021 قام الطيران الأميركي باستهداف ثلاث نقاط مرابطة لقوات الحشد الشعبي اللواءان 14 و46 بمسافة 13 كم داخل الحدود العراقية في […]

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