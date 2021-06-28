“يورو 2020”: فرنسا تخشى من مفاجآت سويسرا في دور الـ16

2021/06/28 | 13:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره سويسرا، اليوم الإثنين، على ملعب “أرينا ناسيونالا”، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية.يحمل الثلاثي الهجومي أنطوان غريزمان، وكريم بنزيما، وكيليان مبابي، آمال المدير الفني ديدييه ديشامب في مباراة اليوم، للارتقاء خطوة نحو التتويج بالبطولة التي يأمل في الفوز بها.

ويأمل المدير الفني لـ”الديوك” في تخطي عقبة سويسرا، خاصة وأن تاريخ مواجهتهما في البطولة القارية متقارب لحد بعيد، بالإضافة إلى رغبته في الوصول إلى مرمى المنافس بشكل سريع، خوفاً من مفاجآت الأدوار الاقصائية في البطولة.

وتلقى ديدييه ديشامب أنباء سعيد بعودة الثنائي لوكاس هيرنانديز، وتوماس ليمار، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما مؤخراً، وذلك قبل يومين من مباراة اليوم.

ويعاني كيليان مبابي من أزمة تهديف، بعدما غاب عن التسجيل مع منتخب فرنسا خلال فعاليات البطولة حتى الآن.

ولم ينجح مبابي في تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن خلال ثلاث مباريات خاضتها “الديوك” في البطولة، لكن الفريق تأهل لدور الـ16، بعد التعادل مع المجر والبرتغال، والفوز على ألمانيا.

ولاحت ثمان فرص لمبابي في البطولة حتى الآن، وهو أكبر عدد من الفرص يحصل عليها أي لاعب في صفوف منتخب فرنسا، لكنه سدد من بين هذه الفرص ثلاث مرات فقط على المرمى.

وحصل ثلاثة لاعبين فقط خلال دور المجموعات للبطولة القارية على عدد أكبر من الفرص التي لاحت لمبابي، دون أن ينجحوا في التسجيل وهم جيرارد مورينو، بواقع تسع فرص، وبوراك يلماز، ومارتن بريثوايت، بواقع عشر فرص لكل منهما.

وتأهل منتخب فرنسا لدور الـ16، بعد صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث حقق الفوز على منتخب ألمانيا بهدف دون مقابل في الجولة الأولى.

فيما تأهل منتخب سويسرا إلى دور الـ16، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد أن تعادل مع منتخب ويلز 1-1، وخسر أمام منتخب إيطاليا بثلاثية، وفاز على تركيا بنتيجة 3-1.

والتقى منتخبا فرنسا وسويسرا تاريخياً في 38 لقاء بجميع المسابقات، فازت فرنسا في 16 لقاء، وخسرت أمام المنتخب السويسري في 12 مواجهة، وانتهت 10 مباريات بنتيجة التعادل.

وفي بطولة كأس الأمم الأوروبية، التقى المنتخبين في مناسبتين، فازت فرنسا في واحدة، وسجلت ثلاثة أهداف، مقابل هدف واحد لصالح منتخب سويسرا، والمواجهة الأخرى انتهت بالتعادل السلبي بنسخة يورو “2016”.

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