أحكام مختلفة بالسجن لـ 105 سنوات لمدانين في ميسان

2021/06/28 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الأولى سبعة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل حكم على مدانين اثنين لقيامهم بجرائم خطف ومساومة في المحافظة.

ذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان " المدان الأول صدرت بحقه أربعة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل حكم أي ما مجموعه (ستين سنة )، لافتا إلى ان "المدان الثاني صدرت بحقه ثلاثة احكام بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل حكم أي ما مجموعه (خمسة وأربعين سنة )"

وأضاف أن"المدانين تم الحكم عليهم وفقا لاحكام المادة (الرابعة بدلالة المادة الثانية/8) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 ".

PUKmedia عن اعلام المجلس

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