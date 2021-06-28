غياب عماد عبد السلام رؤوف.. مؤرخ عراق العصر الإسلامي

2021/06/28 | 13:39 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل أمس الأحد المحقّق والمؤرخ العراقي عماد عبد السلام رؤوف (1948 – 2021) في مدينة أربيل، الذي تنوّعت دراساته بين تاريخ العراق منذ العصر العباسي وحتى القرن العشرين، كما حقّق عشرات المخطوطات في أخبار التراجم والرحلات والشعر والآثار والعمران.

وُلد الراحل في مدينة بغداد لأسرة موصلية وتخرّج من قسم التاريخ في جامعتها عام 1970، ثم واصل دراساته العليا في القاهرة، حيث نال درجة الماجستير عن أطروحته "ولاية الموصل في العهد الجليلي 1749 – 1834" سنة 1973، ودرجة الدكتوراة عن أطروحة تحمل عنوان "الحياة الاجتماعية في العراق في عهد المماليك 1750-1831" عام 1976.

درّس رؤوف التاريخ الحديث في "جامعة بغداد" حتى عام 2006، كما ترأس "مركز إحياء التراث العلمي العربي" فيها، قبل أن ينتقل إلى أربيل ويدرّس في "جامعة صلاح الدين" التي تقاعد منها سنة 2015، متفرّغاً بعدها للبحث والتحقيق والتأليف.

كما انخرط صاحب كتاب "مدارس بغداد في العصر العباسي" (1966) في عدد من الجمعيات والاتحادات نظراً لاشتغالاته المختلفة، فهو عضو في "المجمع العلمي العراقي"، و"جمعية المؤرخين والآثاريين"، و"هيئة كتابة التاريخ في العراق"، و"اتحاد الكتّاب والمؤلفين" الذي ترأسه عام 1994، و"جمعية العراق الفلسفية"، وغيرها.

وثّق الراحل المكتبات والحياة العلمية في بغداد، والتأريخ في العصر العثماني إلى جانب تحقيق التراث

عمل رؤوف على تأليف موسوعة "الآثار الخطية في المكتبة القادرية" التي صدرت في خمسة مجلّدات بين عامي 1973 و1980، التي وثّق فيها المخطوطات التي تضمّها مكتبة جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني ببغداد؛ إحدى أبرز خزائن الكتب في الدولة العباسية، بما تحويه من مؤلّفات في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والتاريخ والسير.

توزّعت اهتماماته في التحقيق حيث اشتغل على العديد من كتب أدب الرحلة مثل "الرحلتان الرومية والمصرية" لفضل الله المحبي، و"رحلة من نابلس إلى اسلامبول" لعبد القادر أبو السعود المقدسي، و"رحلة طه الكردي الباليساني في العراق والأناضول وبلاد الشام ومصر والحجاز"، وكذلك في تأريخ الحياة العلمية وسير العلماء في العراق كما في مؤلّفات "تاريخ الأسر العلمية في بغداد" لمحمد سعيد الراوي، و"بيوتات بغداد في القرن الثالث عشر للهجرة" لعبد الرحمن حلمي العباسي السهروردي، بالإضافة إلى مذكرات عدد من الشخصيات في العراق الحديث ومنها "مذكرات عبد المجيد محمود" و"مذكرات قاسم محمد الرجب" و"مذكرات فخري الفخري"، والعديد من الدوواين لشعراء في العصور الإسلامية الوسيطة والمتأخرة.

تركّزت العديد من كتاباته على التأريخ في العصر العثماني، ومن بينها "التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني"، و"كتابة العرب لتاريخهم في العصر العثماني"، و"جوانب دبلوماسية وثقافية من تاريخ الكرد في العصر العثماني"، كما تناول في كتب أخرى الصراع العثماني- البرتغالي في شبه الجزيرة العربية، والصراع العثماني – الصفوي ودوره في تأسيس إيران الحديثة.

ترك رؤوف أكثر من مئة مؤلّف منها "التفريس اللغوي في الأحواز"، و"تاريخ الخدمات النسوية العامة في العراق"، و"الأصول التاريخية لمحلات بغداد"، و"تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد"، و"دراسات في علم الأحجار الكريمة عند العرب"، و"العراق كما رسمه المطراقي زاده"، و"أمراء وعلماء من كردستان في العصر العثماني"، و"وقف الكتب في بغداد"، و"مؤرخون سريان محدثون، دراسة في تطور منهج البحث التاريخي"، و"فهرست مكاتب بغداد الموقوفة".

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