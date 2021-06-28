الدولار يسجل هبوطا ملحوظا بعد ساعات من عمل البورصة في العراق

2021/06/28 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجل سعر صرف الدولار، انخفاضا ملحوظا في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاثنين.

وبحسب مراسلنا، (28 حزيران 2021)، فقد انخفض سعر الدولار مئة دينار بعد ان كان 147,100 اصبح 1470.

ونشر مختصون اقتصاديون، في وقت سابق اليوم الاثنين، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (28 حزيران 2021)، فقد سجل الدولار ما يلي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,100

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في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 146,750

بيع 147,500

وكانت اسعار الصرف ليوم امس الاحد:

بغداد - بورصة الكفاح

147,400

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في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 147,000

بيع 148,000

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