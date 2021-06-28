2021/06/28 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بيان للحشد الشعبي بشأن الاعتداء الأميركي على قواته غربي الأنبار » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 13:39

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