2021/06/28 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تتجه الأنظار الليلة الاثنين، إلى ملعب “باركن ستاديون” في كوبنهاغن حيث يستضيف لقاء من العيار الثقيل يجمع إسبانيا ونظيرتها كرواتيا، بالدور الـ16 من بطولة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.وارتقى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواجهات نارية اليوم الاثنين في كأس أوروبا المركز الخبري الوطني.

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