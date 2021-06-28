العراق يندد بالضربات الجوية الأميركية على حدوده مع سوريا

2021/06/28 | 13:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أن "الهجوم الأميركي على الحدود انتهاك سافر للسيادة العراقية".

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