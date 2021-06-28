عضو ديمقراطي: الغارة الأمريكية في سوريا والعراق تمت من دون موافقة الكونغرس

2021/06/28 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضور مجلس الشيوخ، الديموقراطي

كريس مورفي في بيان، إنه يأمل أن يتم

إطْلاعه على الغارات الأميركية التي

نُفّذت ضد منشآت على الحدود العراقية

السورية، مشيراً إلى أنها تمت "من دون

موافقة الكونغرس".

وأض

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