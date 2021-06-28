البرتغال تودع اليورو برقم قياسي سلبي

2021/06/28 | 13:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فشل منتخب البرتغال في مواصلة حملة الدفاع عن لقب بطل كأس أمم أوروبا لكرة القدم، عقب خسارته أمام نظيره البلجيكي (0-1) في اللقاء الذي جمعهما الأحد، في الدور ثمن النهائي للبطولة.وخرجت البرتغال من منافسات اليورو بفوز وحيد أمام هنغاريا، وتعادلت في لقاء آخر وخسرت مواجهتين، وهو أقل عدد من الانتصارات تحققه في […]

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