النزاهة: استقدام محافظ الديوانيَّة السابق ومعاونه الفني

2021/06/28 | 14:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق ومعاونه الفني؛ على خلفيَّة شكوى تَقَدَّمَ بها أحد المقاولين الذي ادَّعَى تَلَقِّيهما رشوة .

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق ومعاونه الفني، على خلفية شكوى احد المقاولين الذي ادَّعَى تَلَقِّيهما رشى، مُوضحةً أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) .

وسبق للهيئة أن أعلنت عن توقيف محافظ الديوانيَّة السابق بتهمة هدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار، فيما كشفت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن صدور قرار حكم بالحبس سنة واحدة بحقه، مبينةً أن الحكم جاء على خلفيَّة قضية المصادقة على عقد المساطحة بين بلديَّة الديوانيَّة وأحد المستأجرين .

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