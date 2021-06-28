“قسد” تدعو لإعادة الآلاف من أسر داعش إلى بلدانهم

2021/06/28 | 14:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، خطاباً إلى اجتماع التحالف الدولي ضد داعش المقرر عقده اليوم الإثنين في العاصمة الإيطالية روما.

وقال عبدي في تغريدة على تويتر: “سيجتمع التحالف الدولي ضد داعش غداً لمناقشة هزيمةٍ دائمة لداعش، لضمان تحقيق النصر المستدام، يجب ألا ننسى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال وعناصر داعش لا يزالون في مخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا”.

ودعا عبدي التحالف الدولي إلى المساعدة في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، ودعم برامج التعليم ومكافحة التطرف، وكذلك دعم الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في المناطق المحررة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف”.

من المقرر أن تشهد العاصمة الإيطالية، روما، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول الذي ستعقده مجموعة السبعة الكبار بشأن الملف السوري، وعلى هامشه سيعقد مؤتمر التحالف الدولي لمحاربة داعش.

ويشارك في مؤتمر روما، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي ونظرائهما في مجموعة السبع الكبار، وتضم الدول الإقليمية العضوة في مجموعة دعم سوريا، بالإضافة إلى دعوة خاصة وجهها بلينكن إلى نظرائه من تركيا والأردن، والمبعوث الدولي الخاص بسوريا غيير بيدرسون.

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