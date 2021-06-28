العَلمانية في الحضارة العربية الإسلامية (التحديات والآفاق) - شاهر أحمد نصر

2021/06/28 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شاهر_أحمد_نصر (نص المحاضرة التي ألقيت في مقر فرع طرطوس لاتحاد الكتاب، يوم الأحد 27/6/2021 والتي أغناها الحضور بمداخلاتهم المتعددة)يثير عنوان "العَلمانية في الحضارة العربية الإسلامية"، وموضوع البحث كثيراً من الانتقاد، لا سيما لدى أنصار المركزية الأوربية المتحمسين، أو ممن يسيرون في فلكها من حيث لا يدرون؛ أولئك الذين ينسبون أي أمر يتعلق بالتقدم الحضاري إلى أوربا والأوربيين، فتجد، على سبيل المثال، من ين ......





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